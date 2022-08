VAATA TEASERIT! „Kes tappis Otto Mülleri“ esimene tiiser annab aimu, kui osavalt Eesti tippnäitlejate tegelased uues põnevas krimisarjas jälgi segavad

Eesti esimese Viaplay originaalsarja „Kes tappis Otto Mülleri?“ esilinastuseni on jäänud vaid loetud päevad. Auhinnatud režissööri René Vilbre lavastatud ja Birk Rohelennu kirjutatud pingelise krimidraama osades mängivad teiste hulgas Jaan Rekkor, Tambet Tuisk ning Märt Avandi ja see esilinastub ainult Viaplays reedel, 9. septembril. Sarja esimesele tiiserile saab pilgu heita siin:

Eesti esimese Viaplay originaalsarja taga on kohalikud loovtalendid. Sarja autor on edukas romaanikirjanik Birk Rohelend, kes on loonud ka Eesti ühe populaarsema telesarja „Padjaklubi“, millel äsja lõppes 14. hooaeg. Režissöör on René Vilbre, kelle hiljutiste tööde hulka kuulub üks Eesti kinoajaloo suurimat tulu teeninud triloogia „Klassikokkutulek“ ja komöödia „Eesti matused“. Nüüd on ta andnud elu suurejoonelisele krimisüžeele sarjas „Kes tappis Otto Mülleri?“.

„Krimiseriaalis „Kes tappis Otto Mülleri?“ on kõige põnevam loo ülesehitus. Uuritakse ühte mõrva ja kõik kaheksa kahtlusalust, kellel on oma tugev mõrvamotiiv, peavad andma edasi oma nägemuse juhtunu kohta. Näeme kaheksat erinevat lugu, kaheksat pilku ärimees Otto Müllerile, lisaks kaheksat erinevat portreed tema pereliikmetest. Põnevust lisab fakt, et keset lugu selgub - ka kahel mõrva uurival detektiivil on omad saladused,“ ütles René Vilbre.

Tuntud ärimehe ja endise maadlustähe Otto Mülleri rollis on Eesti staarnäitleja Jaan Rekkor. Peale Jaan Rekkori, Tambet Tuisu ja Doris Tislari peaosades saab sarjas näha mitut tuntud näitlejat, kelle hulgas on Märt Avandi, Evelin Võigemast, Tiina Tauraite, Hilje Murel ning Mait Malmsten.