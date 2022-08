MELCHIOR |12 küsimust, mille vastuseid võime oodata täna esilinastuvast „Apteeker Melchior.Viirastusest“

3. ...on selge, et esimeses filmis tasapisi välja joonistunud vastastikune tõmme Melchiori ja Keterlyni vahel peab kuhugi edasi viima. Kui me seda juba raamatute põhjal ei teaks, viitab sellele ka „Viirastuse“ treileris nähtu. Aga kuidas see meie põneval ajal lahendatud on ja kui suur tähtsus sel liinil kogu filmi tervikus on, saab olema huvitav näha...