Delfi Kinoveebi andmetel, ja kui meie silmad meid ei peta, on peagi Eestisse jõudmas „Troonide mängu“ eellugu „House of the Dragon“ ning kuuldavasti on sari juba üsna varsti nähtav Telia TV HBO keskkonnas. Täpsemat infot sarja eetrissetuleku kohta peaks tulema veel selle nädala jooksul.