Tulemuseks on parem film kui esimene. Mõnusalt tume atmosfäär tekitab ootusi, et ehk Elmo Nüganen teeb ühel päeval ka päris õudusfilmi, sest „Apteeker Melchior. Viirastus“ on kohati žanripuhas õudus. Ja seda on mõnus vaadata.