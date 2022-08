170. Kinoveebi Jututuba | Uus „Predatori“ film „Prey“ ja Brad Pitti „Killerite kiirrong“

„Kinoveebi Jututoa“ 170. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (The Sandman, The Orville, The Money Heist, Night Sky, Prey jpm!)

Lisaks anname hinnangud uuetele kinofilmidele Killerite kiirrong, Taaskord June ning Jooksja, lits, araablane ja abikaasa.

Vaata saadet:

Kuula saadet:

Sisukord (videos):

12:01 Sissejuhatus

15:38 Saatejuhtide kuulajamäng

31:51 Mis filme ja seriaale Raiko kodus vaadanud?

The Orville (2022), The Money Heist (2017), Night Sky (2022), Higehiro: After Being Rejected, I Shaved and Took in a High School Runaway (2021), Outer Range (2022)

TARTUFFi filmid: Radiopornopanda (2022), Sierra (2022), Moneyboys (2022), Back to Those Days (2021), Grand Jeté (2022), Nelly & Nadine (2022), My Dad is a Sausage (2021), Secret Name (2021), Climax (2018), Lullaby (2022), Lorelei (2021), Don’t Make Me Go (2022)

Ant-Man and the Wasp (2018), Upgrade (2018), You Won’t Be Alone (2022), The Hunted (1995), They/Them (2022)

2:23:15 Anname hinnangu uuele „Predatori“ filmile „Prey“!

2:43:45 Mis filme ja seriaale on Ragnar kodus vaadanud?

Prey (2022), Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011) – 4K UHD

2:52:05 Mis filme ja seriaale on Henryk kodus vaadanud?

The Nanny (1993-1999), Mom (2013), Community (2009–2015), Home for Christmas (2019)

3:04:48 Raiko kiired muljed uuest kinofilmist „Killerite kiirrong“

3:06:50 Henryku muljed Netflixi seriaali „The Sandman“ esimesest episoodist + Predator (1987), Dive: Rituals in the Water (2019), The Outlaws (2017), Spiritwalker (2020)

3:34:23 Mis alustas kinodes 05.08?

3:36:29 Anname hinnangud uuetele kinofilmidele: Killerite kiirrong, Taaskord June ning Jooksja, lits, araablane ja abikaasa.

4:09:55 Mida saab kinodes näha alates 12.08?

Sisukord (Spotify , Delfi Tasku jne):

0:00 Sissejuhatus

03:37 Saatejuhtide kuulajamäng

19:49 Mis filme ja seriaale Raiko kodus vaadanud?