171. Kinoveebi Jututuba | „For All Mankind“ on üks parimaid seriaale, mis kunagi tehtud

„Kinoveebi Jututoa“ 171. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (The Sandman, Day Shift, The Man Who Fell to Earth, For All Mankind, Uus algus, The Roundup jpm!)

Sisukord (videos):

7:47 Sissejuhatus

9:55 Mis filme ja seriaale Raiko kodus vaadanud?

Luck (2022), Bubble (2022), Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie (2022), Day Shift (2022), The Sea Beast (2022), Outer Ranger (2022), The Man Who Fell to Earth (2022), Yellowjackets (2022), Seven Deadly Sins (2014), Uus Algus (2022), Ya Boy Kongming (2022), Dota: Dragon’s Blood (2021), Cafe Minamdang (2022), For All Mankind (2019)

1:51:56 Mis filme ja seriaale on Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?

Henryk: The Sandman (2022), The Roundup (2022)

Ragnar: The Roundup (2022), Samurai Cop (1991)

2:09:00 Mida saab praegu kinodes näha?

