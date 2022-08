VIDEO | Tom Holland: „Panen selle video üles ja siis kustutan Instagrami uuesti ära.“

Nimelt on otsus seotud näitleja vaimse tervisega. Twitter ja Instagram on tema sõnul liiga stimuleerivad ja tekitavad oma olukorra üle kontrolli kaotamise tunde. „Kokkuvõttes mõjuvad need mu vaimsele tervisele väga halvasti,“ tunnistab ta.

„Tere ja head aega. Olen sotsiaalmeediast eemale hoidnud, seda oma vaimse tervise pärast, aga tundsin kohustust tulla tagasi, et rääkida organisatsioonist nimega Stem4. See on üks heategevusalgatusi, mida @thebrotherstrust (fond, millega Tom Hollandi perekond seotud on) uhkusega toetab - a tahaksin nende fantastilisest tööst rääkida,“ kirjutab Holland Instagramis. Armastan teid kõiki ja räägime ikka vaimsest tervisest edasi,“ kirjutab ta Instagramis.