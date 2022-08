ARVUSTUS | Elisa originaalseriaal „Uus algus“ - kõik Eesti pered tunnevad seal ennast ära, uhkuse või piinlikkusega

Rahapuuduse oht tekitab pingeid ja lisastress toob endaga kaose. Siit algab klassikalise ülesehitusega situatsioonikomöödia, kus vast iga Eesti perekond ennast ära tunneb, vahel uhkusega, vahel suure piinlikkusega.

Kait Kalli stsenaarium tabab komöödiažanri hästi. Naljade ajastus on paigas ja ajab päriselt naerma. Tihti eriti seetõttu, et olen ise olnud sarnastes situatsioonides. Kas või näiteks auto remontimine kahtlases kohas, kus suure summa eest saad katkise auto tagasi. Ja selle seriaali üks eesmärk ongi näidata, et me ei ole ootamatus situatsioonis üksinda ja mõned keerulised olukorrad on tagantjärele päris naljakad.

Esimeses hooajas on kokku kuus episoodi, keskmise pikkusega umbes 43 minutit. Aeg lendab kiiresti ja üle pika aja saan rahuliku südamega öelda, et Eesti seriaali vaatamine ei olnud võitlemine second-hand piinlikkusega.

Produktsiooni kohta ei saa midagi halba öelda, sest heli on korras, dialoog on selge, kaamera seisab õige koha peal. Isiklikult alati tahaksin subtiitreid alla, kuid elan üle kui neid ei ole. Lisaks on seriaalil meeldejääv tunnuslugu „Oma südant kuula“ (Tarvo Valm Band).

Tõnis Niinemets ja Maiken Pius on omavahelise ekraanikeemia korralikult tööle saanud, sest käituvad, nagu oleksid pikka aega abielus olnud. Sandra Üürikesele kui peretütar Marile pole olulist rolli antud, jääb mulje, et stsenaristil polnud konkreetset ideed, et kuhu temaga minna. Mingis mõttes kehtib sama perepoeg Pauli kohta, kuid tõeline kirjutamise ohver on Mari.

Situatsioonid on rajatud hetkedele, kus me inimestena stressi all murdume ja läheme välja äärmuslike lahenduste peale. Näeme, kuidas pereema hellitab ideed teenida raha OnlyFansis ja pereisa loodab kiiresti rikkaks saada „kindla investeeringuga“ krüptorahadesse ja leidlikke teenimisnippe on siin veelgi. Ämm ja äi elavad kukil ning suhtepsühholoog ei oska distantsi hoida. Pereisal on ka omajagu probleeme seadusega.