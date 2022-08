Apteeker Melchiori triloogia kaks filmi jõudsid korraga kinotoppi

15. aprillil esilinastunud „Apteeker Melchiorit“ on kokku kinos vaatamas käinud juba 125 557 inimest, mis on Eesti filmide puhul üks paremaid tulemusi läbi aegade.

Produtsent Tanel Tatter lausus, et filmitootjad võtsid ette ambitsioonika ja riskantse plaani tuua ühe kalendriaasta jooksul kinodesse kolmest filmist koosnev triloogia. „Seda plaani tehes ei julgenud prognoosida, et esimene film püsib kinokavades kõrge vaatajahuvi tõttu kuni teise osa esilinastumiseni välja ja et kaks filmi võiksid mahtuda edetabeli tippu samal ajaperioodil. Hoolimata kuumast suvisest nädalavahetusest ja taasiseseisvuspäeva tähistamisüritustest jagus publikut mõlemale Apteeker Melchiori filmile.“

Filmilevitaja Timo Diener lisas, et ilm mõjutab kinokülastatavust olulisel määral. „Märkimisväärne on nädalavahetuse edetabeli kahe esimese filmi tulemuse kümnekordne vahe. See näitab selgelt, et triloogia teist mängufilmi „Apteeker Melchior. Viirastus“ on pikalt oodatud – see oli nädalavahetusel ainuke film, mille puhul ei lasknud tuhanded filmisõbrad end heidutada 30-kraadisest kuumusest. Ausalt öeldes ei mäletagi, millal sellise kuumalaine ajal kinodesse jõudnud film niivõrd suure vaatajanumbri kogus.“