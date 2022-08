Animist 2022 | Kas monument hauamonumendile on liig ja kas oleme tõesti igapäevarutiini vangid või on kapitalistliku käe hammustamine naiivne?

Viktoria Shmidti neljaminutiline „Elu ring“ on animafilm alkoholisõltuvusest ja mehest, kes ei saa enam hakkama ning satub tänavale. Alkohol ja selle hävitatud inimesed ning perekonnad pole kahjuks midagi uut, eriti just eelmise põlvkonna seas, kes andis need kannatused edasi oma lastele. Sellest sünnib palju filme ja motiive, mida praegused filmitegijad kajastavad tõsidusega, mida tihti kõrvalseisjad ei oska hinnata. Isikliku kannatuse ekraniseerimine läbi kolmanda isiku on huvitav idee, kuid kuna selles kannatuse vormis pole tõesti midagi uut, on raske siit midagi meeldejäävat leida. Shmidti oskused animaatorina ei ole kahtluse all, vajaka jäi vaid oskusest leida selles tuntud halvas midagi uut. Film paneb rohkem kaasa tundma kui endasse vaatama.

Risto Küti „Bananas for Ice Cream“ on lugu banaanist, kes jätab ootamatult kõik tegemised pooleli, et ajada taga jäätiseautot, lootuses saada magus amps. Lühianimatsioon on üles ehitatud lihtsale ja lapselikule naljale. Risto Kütt võiks vabalt teha Eesti oma Käsna-Kallet või midagi taolist, sest huvi ja talent on selgelt olemas.

Kristjan Holmi 10-minutiline „Epideemia“ on pastapliiatsiga valgele paberile kritseldatud minimalistlik haigutavate nägude kogumik. Alguses haigutab üks, siis teine ja nii kandub haigutus ühes inimgrupist teise. Haigutus hiilib ligi kõigile, olenemata nende tegevusest. See oli üks väheseid animatsioone, kus oli ka huumorit, üldiselt valitsesid tõsised teemad, sümbolism ja allegooria. Sümbolism ei puudu muidugi ka „Epideemias“. Holmi stiil on äärmiselt minimalistik, helitöö ja idee on tugevad, see oli üks meeldejäävamaid teoseid.

Ave Taaveti „Silitada siili“ on sarnase välimuse ja stiiliga kui eelmainitud „Elu ring“, kuid teemavalik on ulakam. Paar plusspunkti ka „Siil udus“ kavala kasutuse eest. Lugu on naisest, kes kohtab siili ja see väike siil on täpselt see, keda naine on oodanud. Alguse saab sügisene deliirium keset mikrorajooni üksildust, kus tegelikkus põimub unenägudega ja inimsus loomalikkusega. Laisk ja lohakas mees ei märka naises toimuvaid muutusi enne, kui on juba liiga hilja. Fantaasiarikas lugu sisuliselt üksikust inimesest, kelle eksistents on põimunud üheks nelja seinaga. Igasugune muutus tema elus on teretulnud, eriti just tähelepanu, isegi kui see tuleb siililt. Lugu on muidugi veider, kuid eluline, rääkides ületöötanud inimeste eludest, kus emotsionaalseid vajadusi enam ei jõuta täita, sest vaja on tegeleda ellujäämisega. Siin on meeldejäävaid elemente, kui ka suures plaanis mitte midagi väga uut.

Piret Siguse ja Silja Saarepuu „Naeris“ on tuntud slaavi muinasjutt läbi maa-aluse pilgu ehk ülevaade sellest, mis tegelikult juhtus, samal ajal kui kui maa peal köögiviljakasvatusega tegeleti. See on lugu omandist, koostööst ja reetmisest. Esialgu kavala ideena tundunud lugu on tegelikult laisk, sest keeldub tegemast midagi uut. Või isegi proovimast. Lugu on juba eos igav, sest publik teab, kuhu see liigub. Ja teekond on sirge. Siguse ja Saarepuu ei kasuta kuidagi ära fakti, et publik teab loo käiku. Reetmise motiiv on tõenäoliselt, kus selle filmi idee algas, kuid vaatajana hakkas igav.