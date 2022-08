„Musta kivi saladuse“ stsenarist Mihkel Seeder: Eestis sarja kirjutades ei saa igasse episoodi süveneda nii nagu näidendisse

Dramaturg ja stsenarist Mihkel Seeder on paljudele kodumaise kultuuri austajatele tuntud tänu lavastustele VAT Teatris ja armastatud saatesarjade „Vabad mehed“, „Restart“ ning „Süü“ stsenaariumi loomisele. Rääkisime temaga teekonnast täiskohaga kirjanikuks saamisel, sügisel ekraanidele jõudvast uuest seriaalist „Musta kivi saladus“ ning koostööst Eesti telemaastiku koorekihiga.

Järjepidevusega unistuste tööni

Kui paljud kirjanikud tunnevad kutsumuse kirjutamise vastu ära juba noores eas, siis Mihkel Seeder tõdeb, et kuigi kirjutamine on kuulunud tema hobide sekka, siis polnud see esialgu muust erilisem või tähtsam. Sellest olenemata on kirjutamisest saanud Seederi jaoks tänu järjekindlusele igapäevatöö. „Kui pidevalt midagi kirjutada, siis kasvab tõenäosus, et keegi kunagi ka huvi tundma hakkab. Kirjutamise puhul on mind alati ahvatlenud võimalus, et saan sama ideed katsetada erinevates žanrites. Selline eksperimenteerimine „toodab“ hulganisti ebaõnnestumisi, kuid vahel lipsab sisse ka mõni rahuldustpakkuv tulemus. Hetkel olen lihtsalt õnnelik, et saan seda oma kutsumuseks ning igapäevatööks nimetada,“ kirjeldab Mihkel enda suhet kirjutamisega.

Kirjutamine kui karm elamus

Dramaturgi ja stsenaristi töö erineb eelkõige üksteisest mahu ja tempo poolest. Kuigi Mihkli sulest on tänaseks teleekraanidele jõudnud mitmed kodumaised sarjad nagu „Põlev maa“ ja hiljuti „Süü“, siis tõdeb ta, et ehkki õppida on veel palju, koguneb staaži juba omajagu. „Paratamatult ei saa aga Eestis sarja kirjutades igasse episoodi süveneda nii, nagu teen näidendi puhul - tuleb töötada kiiremini, vähem eksperimenteerides ja olla mõnes mõttes enda vastu halastamatum,“ mõtiskleb Seeder. Telesarja kirjutamine on tema sõnul karm elamus, aga kui režissöör, näitlejad ja kogu ülejäänud loominguline tiim saab sellest inspiratsiooni, siis on see vaeva väärt.

Enneolematu detektiivisari