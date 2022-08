ARVUSTUS | Kes meile kosmosest kaela sadas, kas tõeline tulnuk-kiskja või tulnukate raamatupidaja?

Värskelt Disney+ voogedastusse jõudnud märul-põnevik „Prey“ on juba saanud palju kiita, näidanud Disney jaoks ilusaid vaatajanumbreid ja selle edu taga on fakt, et Patrick Aisoni stsenaarium ei raiska aega tähtsusetu peale. Publik tahab näha kosmilist jahimeest ja seda täpselt ka näeme.

Narratiiv on lihtne nagu taolisel filmil olema peab. Umbes 300 aastat tagasi kusagil Põhja-Ameerikas teeb hädamaandumise Yautija kosmoselaev, mida näeb Amber Midthunderi kehastatud Naru. Põliselanike komantšide hõimu innukas kütt Naru saab kiiresti aru, et verised sündmused nende küla ümber ei ole tavalise lõvi hingel, vaid millegi hoopis ohtlikuma tegevuse tagajärg ning siit algab vastastikune jahipidamine. Kes jääb lõpuks peale?

Sarah Schachneri tabavalt põneva ja kaasakiskuva muusika ja imeilusalt detailse 4K HDR pildiga tehtud põnevik ei hoia ennast tagasi. Märul algab kiiresti, seega kehaosad lendavad, verd on palju ja ehmunud põlielanikud ei tea, kuidas võidelda vastasega, keda nad ei näe. Filmi suurimad plussid on konstante põnevuse hoidmine, vankumatu tempo ja veatu märul-trilleri atmosfäär, mis teeb sellest tegelikult ka imelise kinofilmi. Kui leidub mõni kino, kes seda näidata sooviks, siis hea meelega vaataksin veel kord.

„Prey“ edu teine võit on selle suured sarnasused frantsiisi esimese ja kõige parema filmiga „Predator“. Kostüümidisain ja relvad muidugi on teisest ajastust, kuid muud paralleelid on samad. Musklimees Arnoldi asemel on pisikene naine Naru, kuid õnneks Trachtenberg väldib sellise vahetuse tüüpvigu, luues võimalikult realistliku sitatsiooni (nii palju kui lugu seda lubab). Naru on nutikas, imeline kütt ning osav relvade kasutaja. Ta on alati rahulik, kontrolllib situatsiooni ning hindab ohtu alles siis, kui on kogunud piisavalt informatsiooni. Naru on seda tüüpi stsenaariumi juures hea otsus ja toob frantsiisi vajalikku värskust.