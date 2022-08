Disney+ „She-Hulk“ lammutab neljanda seina ja asub fänne harima. Aga mulle ei ole vaja loengut pidada. Tahan head superkangelase lugu!

Seriaalis on asjad veidi teisiti pakendatud. Siin tuuakse välja, et Walters suudab jääda iseendaks ja muutuda edasi-tagasi, sest ta on naine. Ja kuna ta on naine, siis tal peab olema imeline kontroll oma emotsioonide üle ja Bruce ei suuda kunagi mõista, mida tema naisena ühiskonnas kannatama on pidanud. Talle on tänaval järele vilistatud ning ta on pidanud kuulama, kuidas mehed talle asju seletavad.

Naine ei muutu Hulkina oluliselt suuremaks ega ole tema suurus seotud ka viha ja vigastustega, nagu see Hulki puhul on. Siin on sihilik ja põhimõtteline erinevus. Koomiksis tehakse nalja, et tema riideid ei rebene muutumise juures, kuna on heaks kiidetud koomiksiautoriteedi poolt. See läheb kokku Jennifer Waltersi supervõimega lõhkuda neljandat seina, millest räägin kohe täpsemalt.

Ilus 4K HDR pilt ja Marvelile omane esmaklassiline produktsioon jääb kriitikast kõrvale, küsimust tekitab peamisel see. kes on seriaali tegijate arvates nende põhiline publik? Sarnaselt Ms Marvelile, mis ei unustanud publikule meelde tulematast, et „pruun“ ei saa meie ühiskonnas kunagi kangelane olla (kõik on rassistid), eriti veel kui ta on naine (mehed tahavad naisi alla suruda, sest patriarhaat) valitseb ka siin woke-kultuuriruum. Kui Ms Marvel oma lühikese hooaja jooksul sai siiski olukorra enam-vähem kontrolli alla, siis She-Hulk on alustanud agressiivselt. Ja seda suhteliselt koomiksifännide ja MCU tuumikaustajate veendumuste vastaselt. Mingi hetk fännid seda väärtusnihet enam ei andesta ja neljas faas mitte ainult ei restruktureeri MCU-d, vaid tundub sama tegevat ka fännibaasiga.

Taolised uskumatud väljakutsed ei ole isegi ettekujutatavad Bruce Bannerile, kes on ainult 15 aastat olnud Hulk, võidelnud nii Maa peal kui kosmoses, olnud kõik see aeg piinatud ja üksinduses. Ja muidugi on advokaat Jennifer Walters tugevam kui Hulk - suudab minna üks-ühele ilma mureta, oskab kõiki trikke ja nippe käigupealt. Meenutab Ray situatsiooni uues Star Warsi triloogias ja eks see tagasiside fännidelt tuleb ka sarnane.

Jennifer Walters hakkas koomiksis neljandat seina lõhkuma nüüd juba üle kolmekümne aasta tagasi ja selle põhjuseks oli She-Hulki koomiksite kehv müük. See oli selline nali, et karakter vingus ja süüdistas lugejaid, et nad ei oska head asja hinnata. Marveli kiituseks peame tunnistama, et see plaan toimis ja see värske, eneseiroonilisem komöödia tõi uusi fänne. Sealt kasvas välja tema pidevalt arenev võime suhelda välismaailmaga - isegi narratiivis seda ära kasutada nagu teleportida kasutades koomiksi ruute või liikuda läbi reklaami. Deadpool on tuntud selles, mille tegelikult She-Hulk alustas, seega mingit suurt probleemi sellega - peaasi, et see ei oleks vahend publikule loengu pidamises.

Praeguseks peaks olema selge, et She-Hulk on paroodia ja komöödia, kuid ühekiline huumorikaev „mehed on nõrgad ja idioodid“ jääb kuivaks äärmiselt kiiresti. Meil on terve ülejäänud hooaeg veel minna ja suure MCU fännina olen lootusrikas, et mingisugune suurem plaan siiski on selle neljanda faasi taga peidus. Ootan, et naaseks see MCU algusaegade idee, et „lugu on suurem kui karakter, kuid karakter ehitab enda loo“, mida natuke nägime Dr. Strange 2 ja „No Way Home“ juures. Mulle ei ole vaja loengut pidada. Marveli fännina vaatan neid asju, sest tahan head superkangelase lugu - unikaalne ainult sellest momendis. Nii lihtne ongi, kuid hetkel tundub, et küsin liiga palju.