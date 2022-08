Apteeker Melchior sõlmis lepingu rahvusvahelise filmilevitajaga

Aprillis linastunud Apteeker Melchiori triloogia esimene osa „Apteeker Melchior“ on Eesti kinodes sel aastal kõige suurema vaatajaskonnaga kodumaine film, millele on kinopileti ostnud juba üle 127 000 inimese. 19. augustil esilinastunud triloogia teist osa „Apteeker Melchior. Viirastus“ on esimese kahe nädala jooksul vaatamas käinud üle 35 000 inimese. Esimest korda Eesti filmiajaloos linastub ühe aasta jooksul kodumaiste filmide triloogia – kolmas film „Apteeker Melchior. Timuka tütar“ jõuab kinodesse oktoobris.

„Apteeker Melchiori“ filmide produtsent Esko Rips rääkis, et tegijate ambitsioon pole kunagi piirdunud vaid koduturuga. Ta loodab, et Apteeker Melchiorist kujuneb Eesti jaoks oluline ekspordiartikkel, mis tekitab maailmas huvi siinse kultuuri ja eriti just Tallinna vanalinna vastu.

„Apteeker-detektiiv Melchiorist võiks saada meie oma Sherlock Holmes, rahvusvahelist publikut paeluv põnev ja positiivne bränd. Ajalooliste filmide ja sarjade võttepaikade külastamine on turisminduses hoogsalt kasvav trend. Näiteks sajad tuhanded „Troonide mängu“ fännid reisivad igal aastal Dubrovnikusse, et ekraanilt tuttavat olustikku viimaks ka isiklikult kogeda. Need turistid on toonud Horvaatiale miljoneid eurosid tulu,“ selgitas Rips.

„Kahtlemata leidub hulgaliselt neidki, kes soovivad apteeker Melchiori radadel käia ja meie võrratut vanalinna avastada. Selle eelduseks on filmi edukas rahvusvaheline levi, mille nimel teemegi koostööd Global Screeni ja teiste rahvusvaheliste partneritega. Melchiori tõeliseks turismimagnetiks arendamine nõuaks aga lisaks ka Eesti riigi ja Tallinna linna tuge,“ märkis Rips. Tema sõnul on „Apteeker Melchiori“ triloogia mastaapseim filmiprojekt, mis Eestis tehtud. Lisaks suurematele kodumaistele tootjatele on selle taha koondunud ka Saksa, Läti ja Leedu juhtivad produktsioonifirmad.