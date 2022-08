FOTOD | Selline näeb välja „MasterChef Eesti“ võtteplats. Tegijad paljastavad saate valmimise ühe suurema väljakutse

Näiteks saame teada, et „MasterChefi“ võttepäevade näol on tegu väga intensiivse perioodiga, mil meeskonna jaoks algab tööpäev juba enne kella 7 hommikul ning lõpeb peale 23. Loomulikult on kokasaate tegemisel ka teatud eelised. Nii saavad saates osalevate amatöörkokkade poolt valmistatud head ja paremat degusteerida saate võttemeeskonna liikmed.