VAATA | Valmis joonisfilm ohustatud väike-laukhane elust

Augusti lõpus sätivad ülemaailmselt ohustatud ja Norras pesitsevad väike-laukhaned end vaikselt pikale teekonnale, et jõuda turvaliselt talvitamisaladele Kreekas ja Ungaris. Ebaõnnestunud pesitsejad on juba kesksuvel liikunud sulgimisaladele Venemaa arktilises tundras ning alustavad sealt sügisepoole küllaltki ohtliku teekonda piki Obi jõe orgu ja Kasahstani, et lõpuks liituda ülejäänud Fennoskandia populatsiooniga Kreekas.



Joonisfilmi valmistas Leedu ornitoloogiaühing, illustraator on Ieva Miškinytė-Savickė ja animaator Milda Kargaudaitė.



Animatsioon valmis väike-laukhane ja tema elupaikade seisundi parandamist toetava projekti „LIFE LWfG Climate“ raames, mille üheks partneriks on Eesti Ornitoloogiaühing.