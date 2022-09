Meie reliikvia on empaatia ja hirmkallis vanalinna kinnisvara. Kas Melchior on hipster-Gabriel ja kui palju maksab tema maja?

6. Lõpetuseks: kas Melchior on magusa vanalinna kinnisvaraga uue aja Gabriel?

See on eeldusel, et apteek on kasumlik ning potentsiaalne ostja sooviks selle äriga jätkata, sest apteek on spetsiifiline äri. Hinnavahemik sõltub aasta tootlusest, ehk sellest, kui palju tulud katavad iga-aastaselt ostuhinda. Kui maja oleks ka ülakorrustel äriruumidega kaetud, hind kasvaks. Hinnangu eelduseks on, et maja on heas seisus, töötavate kommunikatsioonidega, kenasti sisustatud ja näeb igas mõttes hea välja. Miinuseks oleks aga see, et tegu on keskaegse hoonega, kuhu ei saa rajada kõiki tänapäevaseid kommunikatsioone ning ka valgust on vähem.“