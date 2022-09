ARVUSTUS | „House of the Dragonis“ on tunda autori järelevalvet. Me kõik mäletame, mis „Troonide mänguga“ ilma tema valvsa pilguta juhtus

Ryan J. Condali ja George R.R. Martini loodud „House of Dragon“ (“Lohede koda“) on eellugu kaheksa hooaega kestnud HBO superhitile „Troonide mäng“. Sündmused leiavad aset ajal kui Targaryeni suguvõsa istus raudsel troonil ehk siis 172 aastat enne kui sündis meile kõigile tuntud Daenerys Targaryen. Seriaali pilootosa saatis ootamatu edu kui sellest sai HBO kõige edukam algus, peale mida kohe anti ka roheline tuli teise hooaja tegemiseks. Fännid ja kriitikud on ühel meelel, et „Lohede koda“ on õnnestunud ettevõtmine ning George R.R. Martini isiklik järelevalve on tema lugude ekraniseerimise juures hädavajalik, sest me kõik mäletame, mis juhtus siis, kui teda ennast enam seriaalitegemise juures ei olnud.

Proloogi väljakuulutamisel olid fännid kahtleval seisukohal, sest „Troonide mäng“ sai kurva lõpu, mis paljude arvates reetis seitse hooaega arendatud tegelased ja loo. See on värskelt meeles ja teeb ettevaatlikuks, kuid tõepoolest, algus on vägev. Esimesed kaks episoodi on näidanud, et kuhu seriaal teel on ja hetkel see suund paistab olevat magus. Siin on tunda, et stsenaristid töötavad koos loo autori Martiniga ning nad tajuvad erinevaid põhjuseid, miks fännid seda maailma armastavad.

Siin on tehtud mitu olulist sammu tagasi „Troonide mäng“ esimese kuue hooaja suunas. Esiteks on kõik jällegi tugevalt detailne - kostüümid, keskkond, keelekasutus. Kõik need elemendid hakkasid „Troonide mängu“ lõpu poole ununema kuni jäid täielikult unarusse. Teiseks on fookus nihkunud tagasi poliitika, kõrilõikajaliku ja karmi liidrite reaalsuse poole. See on just see, mis tõmbas „Troonide mängu“ juures, kus piltlikult oli ainult porine ilm ja aeglane dialoog, kuid publik vaatas, põnevusest krampis.