Kes majesteetlikult, kes naljaga pooleks: värvikaimad näitlejad, kes on Elizabeth II ekraanil portreteerinud

Üks enim tunnustust pälvinud esitus pärineb 2006. aasta filmist „The Queen“, kus kuningannat kehastas Helen Mirren. Mirren sai rolli eest parima naisnäitleja Oscari. Seda esitust kiitis ka monarh ise, kes kutsus näitleja Buckinghami paleesse õhtusöögile. Varem sai Mirren Elizabeth II rolli eest Broadway teatriauhinna Tony (etenduses „The Audience“, mis on aluseks hilisemale Netflixi adaptsioonile).

Kuid lisaks Helen Mirreni veatule rollisooritusele on Elizabethi kehastades tehtud veel rida huvitavaid etteasteid.

Nii näiteks on kuulsas multifilmisarjas „The Simpsons“ 27 eetriaasta jooksul pikaealisele valitsejale oma hääle andnud Tress MacNeille, Eddie Izzard ja Maggie Roswell.

Kaader on pärit 21. hooajal eetrisse läinud 461. osast „To Surveil with "Love““, kus kuninganna eest kõneles külalisnäitlejana Eddie Izzard.

Üks kummalisemaid ekraani-Elizabethe on ilmselt USA komöödiashow's Saturday Night Live üles astunud Fred Armisen, kes kuningannana koos saatekülalise Elton Johniga punkrokipala esitas.

Värskematest ekraniseeringutest märkimisväärseimaks on paljukiidetud Netflixi sari „The Crown“, mis algas 2016. aastal ja näitab Elizabeth II elukäiku valitsusaja algusest. Seal on teda mänginud kaks näitlejannat ning peagi lisandub sellesse ritta veel üks.

Kõige sarnasem päris-Elizabethile on aga ilmselt Jeannette Charles, kes on rabava sarnasuse tõttu teda mänginud terves hulgas linateostes, nende seas on näiteks „Palja relvaga“ esimene film (peaosas Leslie Nielsen) ning „Austin Powers ja Kuldliige“. Pildil poseerib ta Elizabeth II teisikuna koos Rod Stewarti teisikuga.