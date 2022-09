Jaan Rekkor mängib uues seriaalis psühhopaati: Otto Mülleri kraad ületab kõik varem mängitud värdjad kõvasti

Selge see, et ta on piiratud, ta on üsna tömp, ütleme nii. Ta on üsna tömbi otsmikuga, aga selle eest, mida kitsam maailmapilt, seda kergem on tal taguda enda vaateid nagu naelu. Ta ei lasku mingitesse vaidlustesse ega diskussioonidesse, vaid surub enda vaated jõhkralt läbi, sõimates või solvates või kuidagi vastaspoolt alla surudes. Alati esimese asjana mätserdame vastaspoole ära ja siis vaatame, mis edasi.

Tema juures paistab silma ka see joon, et ta võtab ennast väga tõsiselt. Kuidas te sellesse omadusse suhtute?

Peab muidugi arvestama sellega, et see, see seriaal on kaheksakordne fiktsioon, kus kõik räägivad oma muljest. Kaheksa tegelast räägivad oma vaatest, mis sel päeval toimus. Kuna Otto on surnud, siis Otto vaatenurgast me seda näha ei saa. Nii et me ei tea tegelikult, kas ta oli üldse selline, nagu teised tema kohta räägivad, või ei olnud. Kui Otto saaks rääkida, võib-olla siis näeksime omamoodi mõistlikku inimest.

Ja kui teatris on justnagu sisemine kohustus, et peaks ka kõige hullema tegelase natuke positiivseks mängima, siis lavastajaga rääkides ja proove tehes tundus, et siin on võimalus, et siin on see hetk, kus ei pea midagi õigustama ega paremaks mängima. Ongi selline psühhopaat ja kogu lugu.

Põhiline on ikka see, et ma olen igasuguseid värdjaid teatrilaval piisavalt mänginud ja kõiksugu pahelisi inimesi, aga mulle tundus, et Otto Mülleri kraad ületab kõik varem mängitud kõvasti.

Loe intervjuust, milline on tema kogemus seriaalidega ja mida tähendab, et kui ekraanil või isegi teatrilaval on kõike liiga palju.

Jaan Rekkor on oma tegelast iseloomustanud kui tõelist psühhopaati ja huumorimeeleta matsi, kuid samas juhib ta tähelepanu, et lugu algab peategelase tapmisega, nii et tema enda vaatenurka juhtunule me ei näe. „Peab arvestama sellega, et see on kaheksakordne fiktsioon,“ tuletab ta meelde.

Jaa, eks see olegi õige. Ja ma ise arvan, et ega mina ei saa filmis väga hästi hakkama, ja seriaalis samamoodi. Ma ei meeldi endale, mulle ei meeldi see, mida ma teen. Kuigi võtteplatsil, seal on kõik nagu teatris. Kõik on selle keerulisema, näiteks emotsionaalse võttega rahul. Režissöör jääb rahule, ise jääd ka rahule. Ja pärast vaatad seda ekraanilt ja saad aru, et see on too much. Kõike on liiga palju. Teatrilaval sa oled selles samas ruumis, selles samas mõjuväljas. Sa oled igatpidi vastuvõtlikum, ja silmaga ei fikseeri neid asju nii täpselt. Aga kinolina toob kõik halastamatult välja ja tavaliselt kipub ikka olema nii, et kõike on natuke liiga palju.

Sageli rõhutatakse, et teatrinäitlemine ja seriaali- või filminäitlemine on erinevad. Näitleja, kes teatrilaval mõjub suurepäraselt, võib filmis või seriaalis olla ebaloomulik. Kas see tähendab lihtsalt seda, et seal toimivad erinevad töövõtted?

Mina arvan, et tagantjärele küll ei ole mõtet midagi väga muutma hakata, et kui me tänapäeval mõtleme asjadest niimoodi, siis me selle järgi kujundame oma minevikupilti. Ei, las ikka iga pilt olla objektiivne. Meil ei ole mõtet minevikku vaadates hakata ilustama mingeid perioode ei nii- ega naapidi.

Põhimõtteliselt. Kas see on kunstis tähtis, pakkuda häält kellelegi, kellel pole seda häält varem olnud, või on olulisem jääda ajaloolise tõe juurde? Kus võiks see tasakaal olla?

Välismaal on kanda kinnitanud seriaalide woke-trend, kus natuke muudetakse ajaloolist pilti. Näiteks mängib kuningas Arthuri õukondlast mustanahaline. Algteksti muutmine ei ole ju tegelikult uus nähtus, aga just viimastel aastatel on see kasutusel õigluse elemendina, soovitakse tagantjärele õiglust jalule seada, pakkuda võrdsemat esindatust sellistele inimgruppidele, kes seda varasemalt pole saanud.

Neid ikka on ... Teeme nii, et ma seda ei hakka rääkima, mis mulle väga meeldib.

Kas see ei ole osalt üldpsühholoogiline, et iseennast, oma häält ja liikumist on raske kõrvalt näha-kuulda?

See ei puuduta mitte ainult mind ennast - kelle suhtes ma olen eriti kriitiline -, vaid kui ma teisi vaatan, siis see puudutab ka neid. Liiga palju on kõike. Teatris ma seda nii väga palju ei näe. Aga natuke näen ka, ikka võiks vähem olla. Ei pea nii püüdlikult välja mängima kõike.

Aga see sõltub ju ka kirjutatud dialoogist. Kas Eesti seriaalidele kirjutatakse üldiselt head dialoogi?

Ma ei oska öelda, sest ma olen viimasel ajal Eesti seriaalidest väga eemal, aga mina olen seda meelt, et kirjutatud sõna ei ole nii püha. Kui ei tule sinu suust välja niimoodi, siis tuleb muuta. Midagi ei ole teha, põhiline, esmane on olla loomulik. Et mõte välja tuleks, ma ei põrka teatris tagasi ka suurte autorite tekstide muutmisest. Kui ikka ei tule mõte välja, siis kas kärpida või muuta natuke, see ei ole patt.

Esialgse mulje põhjal on ka „Otto Mülleris“ midagi teatraalset, see on vähendatud maailm, kus on koos käputäis inimesi, igaühel oma emotsioonid, ja me ei näe väga palju muud peale nende emotsioonide.

Absoluutselt, see on täiesti õige, ja minu meelest hästi ära tabatud, aga võib-olla oli jälle ajast puudu. Me töötasime maksimumkiirusega, nii et selleks ei olnud rohkem võimalust; et välja oleks tulnud just seesama teatraalsus. Erinevused erinevate inimeste mälestuste vahel. Sest praegu siiski jääb tunne, et siin jutustatakse lineaarselt ühte lugu, et osad stseenid on kellegi mälupildis lihtsalt vahele jäänud, aga tegelikult oleks võinud rohkem tähelepanu pöörata just nendele stseenidele, mis on ühised, aga mida kirjeldatakse täiesti erinevalt. Kui seriaali vaadata järjest, siis tuleb see kohati välja.

Te olete rõhutanud, et näitlejatöös pole päriselt olemas mingit rolli sisseelamist, vaid on töövõtted. Kas ka sellise iseloomuga karakterit mängides on samuti - et võte lõpeb ja olete kohe Jaan Rekkor edasi?