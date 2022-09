Raport: Iga Film Estoniasse investeeritud miljon toob Eesti majandusse tagasi viis miljonit, kuid rahapuudus seab praeguse edu ohtu

Uuringust selgus, et Film Estonia ergutusmeetmel on suur investeeringutasuvus (ROI). Tagasimaksefondi toel investeeritud iga euro kohta (ilma otsese maksutuluta) luuakse majanduses kokku 5 eurot väärtust, sellest 2,5 eurot filmitööstuses, 1,2 eurot tarneahelas ja 1,3 eurot palgamõju kaudu.

„Ergutusmeetmeid on maailmas analüüsitud pidevalt ja need numbrid polnud küll üllatuseks, aga siiski meeldivaks tõdemuseks, et oleme tasuvusnäitajate poolest väga heas olukorras. Seda kinnitab ka raport, mis märgib, et Film Estonia majandusmõju on tõesti märkimisväärne ja ilma selle programmita poleks seda mõju tekkinud. Film Estonia tagasimaksefond on üks peamisi tegureid, miks otsustajad Eesti oma tootmispaigaks valivad,“ ütles Film Estonia juht Nele Paves.