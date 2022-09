Noor näitleja Harri August Koolme uuest kodumaisest sarjast „Musta kivi saladus“: See on nagu „Stranger Things“ action-i, koletiste ja tulnukatega

Peagi ekraanidele jõudva „Musta kivi saladuse“ algidee pärineb Eesti telesarjade isalt, „Kättemaksukontori“ loojalt Mihkel Ulmanilt. Uue sarja puhul võttis tunnustatud stsenarist eeskujuks aga menuseriaali „Stranger Things“, mis sel aastal üllatas üle maailma vaatajaid värske hooajaga. Juhuslikult on just „Stranger Things“ ka Harri lemmiksari. „Mulle meeldivad fantaasiafilmid ja -sarjad, kus juhtuvad sellised asjad, mis päriselt ei saa juhtuda. Tahaksin ka ise mängida sellistes filmides, kus on action-it, koletisi, tulnukaid ja muud sellist. „Musta kivi saladus“ on täpselt üks sellistest sarjadest,“ räägib Harri ja toob välja, miks talle uus sari nii suurt põnevust pakub.