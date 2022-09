Arheoloogiasügise raames algas „Apteeker Melchiori“ ajalooprogramm

15. septembril toimub Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi Neitsitorni lektooriumis keskajaloopäev konkursist huvitunud gümnaasiumiõpilastele.

Kiek in de Köki fuajees on kuni aasta lõpuni avatud näitus „Kuidas valmisid filmid apteeker Melchiorist“, kus on eksponeeritud fotograaf Robert Langi fotod filmi võtteperioodist. Täpsem info näituse kohta: https://www.linnamuuseum.ee/cat-kiek-in-de-kok/naitus-kuidas-valmis-film-apteeker-melchiorist/