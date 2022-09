PÖFF kuulutas välja esimesed filmid, seitse erakordset maailma- või rahvusvahelist esilinastust

Islandit esindab Hilmar Oddssoni must draamakomöödia „Sõit emaga“ (Á ferð með mömmu), milles poeg täidab oma surnud ema viimase soovi ja sõidutab tema surnukeha saareriigi teise otsa, et see ema sünnikohas maha matta – selle kummalise, kohati unenäolise teekonna jooksul omandab tema elu uue tähenduse. Autor on PÖFFi kauaaegsematele sõpradele hästi tuttav ja tema filmid „Külm valgus“, „Kivipisarad“ ja „Koletis“ on esitatud ka Oscarile.