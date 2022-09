174. Kinoveebi Jututuba | „Kolm tuhat aastat igatsust“ ja „Kes tappis Otto Mülleri?“

Lisaks anname hinnangu uutele kinofilmidele „Kolm tuhat aastat igatsust“ (“Three Thousand Years of Longing“) ja „Orb: esimene ohver“ (“Orphan: First Kill“).

14:03 Raiko: Sword Art Online (2012), Kes tappis Otto Mülleri? (2022), Cobra Kai (2018), Sword Art Online Extra Edition (2013), Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale (2017), Sword Art Online: Progressive – Aria of a Starless Night (2021), Rannamaja (2019)

1:33:39 Henryk ja Ragnar: God of War (2018), House of the Dragon (2022), Cobra Kai (2018), Extraordinary Attorney Woo (2022), Rick and Morty (2013)Rick and Morty (2013 – ), Everest (2015)