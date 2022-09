VAATA TREILERIT | „Väikese merineitsi“ uusversioon kütab emotsionaalselt üles täiskasvanud, kel ammu aeg lastefilmidest välja kasvada

Pahameele põhjuseks on see, et peaossa valitud Halle Bailey ei ole valgenahaline. Kuna aga merineitsi nahavärv ei oma muinasjutus olulist sisulist tähtsust, mõjub multifilmisõprade „nostalgialaine“ rassistlikuna.

Forbes vahendab, et filmi treiler on saanud Youtube’is pahastelt kasutajatelt 1,5 miljonit dislike’i ja kommentaare, mis muuhulgas tuletavad meelde Hans Christian Anderseni taanikeelset originaallugu, millest Disney varasemas multifilmiski juba märkimisväärselt vähe järel oli.

„Kuidas on tekkinud olukord, kus tuhanded täiskasvanud mehed on endast väljas filmi pärast, mis on tehtud 8-aastastele tüdrukutele?“ küsib Forbes sotsiaalmeedia teise leeri eeskujul.

Seda enam, et levib ka trend, kus vanemad jagavad oma elevil laste reaktsiooni, uudisele et lastefilmi kangelanna näeb samasugune välja nagu nemad.

Disney uusversioonide lainet on seni kritiseeritud peamiselt sellepärast, et need pole kaugeltki nii väljendusrikkad ja meeldejäävad kui algsed klassikalised multifilmid ise. Disney teenib nende pealt miljardeid, kuid satub neid tehes ikka ja jälle ühiskondliku kisma tandriks.