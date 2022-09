KANDIDEERI | Eesti noored aitavad välja valida Euroopa noore publiku auhinna võitja

Filmieksperdid ja noored üle kogu Euroopa valisid kaheetapilise konkursi käigus kolm filmi – kaks mängufilmi ja ühe dokumentaalfilmi –, mis hakkavad kandideerima 2022. aasta noore publiku auhinnale (Young Audience Award 2022).



Mis on selles ainulaadset? Võitja valivad 42 Euroopa riigi noortežüriid, kes vaatavad filme veebis ja rohkem kui 70 Euroopa linna kinosaalides.



Noore publiku auhind on Euroopa filmiauhindade (European Film Awards) ametlik kategooria ja selle žürii, 12–14-aastased noored, moodustavad maailma suurima filmižürii.



Noore publiku auhind pakub aktiivsetele noortele võimalust avastada Euroopa kvaliteetseid filme. Auhind on ainulaadne võimalus ehitada sildu kultuuride vahel ja tõsta teadlikkust olulistest sotsiaalsetest probleemidest. See annab noortele filmihuvilistele võimaluse olla positiivsete muutuste katalüsaatoriks ja toetab Euroopa naabrite omavahelist mõistmist. Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana annab see kogemuse olla Euroopa kogukonna aktiivne liige demokraatlikus hääletusprotsessis.



Euroopa noore publiku auhinna nominendid on:



„Loom“ / „Animal“ (2021, rež Cyril Dion, Prantsusmaa) – linastus 2021. aastal Pimedate Ööde filmifestivali alafestivalil Just Film programmis „Teadus360°“;



„Komöödiakuninganna“ / „Comedy Queen“ (2022, rež Sanna Lenken, Rootsi) – linastub tänavu Just Filmi lastefilmide programmis;



„Unistused on nagu valged tiigrid“ / „Dreams are like wild tigers“ (2021, rež Lars Motag, Saksamaa).



Täpsema info nomineeritud filmide kohta leiad siit:

https://yaa.europeanfilmawards.eu/en_EN/yaa-films?p=2



Just Filmi kokku kutsutud Eesti noore publiku auhinna žürii kohtub 13. novembril kinosaalis. Kohtade arv on piiratud.



Noore publiku auhinna žüriisse kandideerimine algab 1. oktoobril.



Lisainfo tuleb Just Filmi kodulehele: https://justfilm.ee/.