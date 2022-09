Lasteprogrammist luupainaja-liivaga täidetud liivakasti ja Pasolinini. Elektriteater alustab üheteistkümnendat sügishooaega

Suur rõõm on selle üle, et sügishooajal jõuab ekraanile ka kaks Tartu piirkonnast rääkivat dokumentaalfilmi. Oktoobri keskel Remek Meele loodusfilm „Suur soo“. Vello läks 30 aasta eest elama Emajõe-Suursoo kõige kaugemale soosaarele. Jättis senise tööelu ja linnamelu, et elada kooskõlas emakese loodusega. Emajõe-Suursoos on veel sellist loodust, mis hakkab muust maailmast otsa saama. Oktoobri lõpus linastuv dokumentaalfilm „Tartu Under The Horns“ heidab valgust Eesti suuruselt teise linna underground metal-skeenele viis aastat pärast eelmise sarnase filmi „Tallinn Under The Horns“ ilmumist.