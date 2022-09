TREILER | Kinodesse jõuab film tulihingelisest keeleteadlasest Mati Hindist

Filmis on fookuses keeleteadlase, esseisti, õppejõu ning Eesti taasiseseisvumise ajal poliitikas olulist rolli mänginud Mati Hindi elu ja loometee.



Pöördelistel üheksakümnendatel oli äärmiselt oluline, et eesti keelest saaks riigikeel ning selleks pidi vastu võetama keeleseadus. Mati Hint oli üks keeleseaduse ideolooge ja tal on suured teened selle vastuvõtmisel. Teaduses uuris ta eelkõige fonoloogiat ja oskas ka liivi keelt.