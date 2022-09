ETV alustab kodumaise spioonisarja „Reetur“ teise hooaja näitamist

Kodumaise spioonidraama „Reetur“ teine hooaeg jätkab Alfred Vindi (Tambet Tuisk) käekäiguga jälgimist. Käibel on euro, peategelane Alfred Vint on kogunud riigiaparaadis rohkem austust ja paguneid, ent riigireetmine pole tema elust kadunud. Edu on muutnud teda julgemaks, sihikindlamaks ja kalgimaks. Lisaks Tambet Tuisule astuvad teises hooajas üles näitlejad Tiina Tauraite, Eva Koldits, Mart Nurk, Ott Aardam, Erki Laur, Margus Jaanovits ja Maarja Jakobson. Stsenarist on Raoul Suvi, režissöör Ove Musting, idee autor ja stsenaariumi konsultant Andres Anvelt ning produtsent Jaan Laugamõts.