LGBT+ filmifestival Festheart räägib tänavu eneseteostusest ja religioonist

Sarnaselt kevadisele Berliini filmifestivalile avab Festhearti „Peter von Kant“ . Meie publikule varasemast tuttava režissööri François Ozoni teatraalne draama on austusavaldus Saksa kino enfant terrible’le Rainer Werner Fassbinderile, kelle „Petra von Kanti kibedatel pisaratel“ linalugu põhineb, ja kellele peategelane sarnaneb. Suure looja heitlused loomingu ja südame sunni vahel on kohati isegi tragikoomilised.

Sitked kehad on luubi all Festheartil juba kolmandat korda esindatud Argentina režissööri Marco Bergeri testosteroonist tiines lebofilmis „Pullivennad“. Seltskond peenes villas puhkavaid mehepoegi ajavad tüüpilist ’riietusruumi loba’, aga pulli tehes tekib pidevalt tunne, et piirist on üle mindud.