Kinodesse jõuab Norra režissööri Kristoffer Borgli must komöödia „Iseendast kõrini“

Signe ja Thomas on ebaterves suhtes, mis võtab üllatusliku pöörde, kui Thomas murrab mõneti ootamatult kaasaegse kunstnikuna läbi. Vastuseks teeb Signe meeleheitliku katse oma staatust Thomase silmis tagasi saada, luues uue isiksuse, kes püüab tähelepanu ja kaastunnet äratada. Signe on valmis tegema kõik, riskima oma tervisega, et noormehes ja teistes tähelepanu äratada.

See on kaasaega peegeldav mitteromantiline õõvastav komöödia, mis tegeleb moodsa aja teemadega - eneseotsingud, nartsissism, rollimängud, manipulatsioon ning tõelise ja väljamõeldise segunemine, mis paneb ohtu nii väärtused kui ka vaimse ja füüsilise tervise. Kõik edu ja tähelepanu nimel. Filmi kummaline huumor ja situatsioonid, mis luuakse, on paljudele tuttavad. Kes ei oleks teinud endale haiget või üritanud end hädisemana näidata kui ta on, et võita hetkekski teiste tähelepanu? Kui mitte täiskasvanuna, siis lapsena kindlasti.