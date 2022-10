Amazon teeb „Melchiori“ filmide põhjal saksakeelse miniseriaali

Produtsent Tanel Tatter lausus, et töö „Apteeker Melchiori“ filmide tutvustamise ja levitamisega jätkub nii Eestis kui ka teistes riikides. „Lisaks 200 000 Eesti kinokülastajale käis Melchiori lugusid Soomes vaatamas üle 1000 inimese. Oleme sõlminud lepingu rahvusvahelise filmilevitajaga Global Screen, kes levitab filme teiste riikide kinodes. Samuti on sõlmitud leping voogedastusplatvormiga Amazon, kes valmistab triloogia kolme osa põhjal järgmisel aastal miniseriaali saksakeelsetele turgudele.“



Tatter lausus, et filmitootjaid rõõmustab eriti see, kui kinosõbrad käivad vaatamas kõiki apteeker Melchiori seiklusi, aga iga triloogia osa on vaadatav eraldiseisva loona. Teine mängufilm „Apteeker Melchior. Viirastus“ linastub kinokavades üle Eesti. „Kui kellelgi jäi esimene film nägemata, siis ei tasu sellest heituda – iga lugu apteeker Melchiorist toimib ka eraldiseisva filmina. Osad kinokülastajad ongi alustanud hoopis teisest ja siis liikunud esimese filmi juurde, mida on võimalik vaadata valitud seanssidel Apollo kinodes, aga ka Apollo TV platvormil.“