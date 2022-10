Esimene Eesti film jõudis väärtfilmide voogedastusplatvormile

The Criterion Collection alustas tegevust 1984. aastal, keskendudes põhiliselt arthouse- ja indie-filmide taastamisele ning põhjalike lisamaterjalide tootmisele. Aastate jooksul on nad andnud välja üle 1000 füüsilise koopia nii DVD kui ka Bluray formaadis. 2018. aastal lõid nad aga ka oma voogedastusplatvormi The Criterion Channel, kus on kättesaadav veel suurem valik. Teenus on kättesaadav Ameerikas ja Kanadas.