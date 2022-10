VAATA | „Apteeker Melchiori“ esimesest filmist välja jäetud 3 minutit selgitab kaht põnevat seika, millest film üle libiseb

Režissöör Elmo Nüganen selgitas tagamaid: „Filmitöö üks eripärasid on loobumise kunst. Kõige lihtsam on seda selgitada võrdluses maja ehitamisega. Hoone ehitatakse täpipealt nii, nagu arhitekt ja projekteerija selle kavandasid. Kui maja on valmis, siis pole enam midagi teha. Ei saa korruseid ümber tõsta ega akende asukohti muuta.

Film võib aga absoluutselt viimase hetkeni muutuda. Vahel on suur töö tehtud, film valmis monteeritud, aga lavastajana saad aru, et kuskil ikkagi midagi logiseb. Midagi on ülearu. Siis tulebki mängu loobumise kunst – parema terviku nimel tuleb filmist midagi välja lõigata. Kui jutt käib paarist sekundist, siis pole hullu midagi. Aga kui loobuda tuleb tervetest pikkadest stseenidest, siis peab režissöör olema 1000 protsenti veendunud, et see ohverdus on tõesti põhjendatud.“