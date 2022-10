Netflix tahtis teha „Sõrmuste isanda“ universumi ja eraldi sarjad kahest fännide lemmiktegelasest

Amazon omandas LOTR-i õigused 2017. aastal enam kui 200 miljoni dollari eest, kuid huvilisi oli teisigi, vahendab The Hollywood Reporter.

Septembris jõudski ekraanidele seriaal „The Lord of the Rings: The Rings of Power“, mille tegevus toimub tuhandeid aastaid enne „Sõrmuste isanda“ triloogia sündmusi. Selles seriaalis ei näe me küll ei Gandalfit ega Aragorni, kuid see-eest tegutsevad seal varasematest filmidest tuttavad Galadriel (Morfydd Clark) ja Elrond (Robert Aramayo).

Nüüd on selgunud, et ka Netflix püüdis LOTR-i maailma ekraniseerimise õigust, pakkudes välja idee, mis sarnanes väidetavalt üsnagi Marveli universumi-lähenemisele. See tundus kirjaniku õigusjärglastele kuuldavasti lausa šokeeriv. Netflixi pakkumine oli 250 miljonit dollarit.

Kuna nii Aragorn kui ka Gandalf on raamatutest ja varasematest filmidest fännide lemmiktegelased, oleks nendega seotud seriaalide loomine siiski olnud üsna riskantne samm, sest arvatavasti oleks nendesse rollidesse Viggo Mortenseni ja Ian McKelleni asemel otsitud uued osatäitjad, see oleks aga tekitanud paratamatu võrdlusmomendi, mis Tolkieni ja Peter Jacksoni loomingu väga pühendunud fänne arvestades ei pruugi just soodne olukord olla.

Ehkki Galadriel ja Elrond on samuti juba ekraanil nähtud, on uues seriaalis näidatavad sündmused siiski varasemalt tuttavatest nii palju eraldiseisvad, et vaadata seriaali täiesti uue pilguga ja mitte üleliia võrdlustesse laskuda. Või siiski?