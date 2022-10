VIDEO | Vaata taaskohtumist, mis tõi „Tagasi tulevikku“ fännidele pisara silma

„Parkinsoni tõbi, mis on mulle antud, läheb mulle palju maksma, aga see on siiski mulle antud ja ma ei muudaks mitte midagi,“ ütles Fox. „Sellised inimesed nagu Chris on mind tohutult toetanud ja suur hulk teistki on seda teinud. Asi pole selles, mis mul on, vaid mis mulle on antud – hääl ja mõjuvõim, et midagi teha ja inimesi aidata,“ ütles ta.