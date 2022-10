Laulja Koit Toome uuest pulssikergitavast saatest: „Enne seda võttepäeva oli hirm nii suur, et ei suutnud magadagi“

„Mul on hea meel, et kõik, millega praegu tegelen, paneb mu silmad särama, aga mu põhitöö on ikka esinemised bändiga, millega alustasin 27 aastat tagasi. Esineja olemus on selle aja jooksul palju muutunud. Vanasti oli ikka nii, et inimesed tulid autogrammi ja pilti küsima ja esinemised tundusid suuremad sündmused kui praegu. Siis oli rohkem salapära, sest me polnud inimestele 24/7 kättesaadavad sotsiaalmeedias. Teistpidi on jälle lahe, et saad iga hetk oma mõtteid avalikustada. Eks see on artisti elu osa nüüd, kuigi ma olin meil Eesti mõttes üks viimastest, kes aktiivsemalt Instragrami hakkas kasutama,“ mõtiskles Koit muutuste üle meelelahutusmaailmas.