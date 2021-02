Matusetalitajast preestrini: 10 näitlejat, kellel olid väga kummalised töökohad

Neeson töötas algusaastatel isegi autojuhina ning õppis hiljem ka kaks aastat õpetajaks. Ta vallandati õpetaja koha pealt, sest lõi õpilast, kes tõmbas keset tundi noa välja. See info tuli ilmsiks "Röövitud 2" ("Taken 2") linastuse aegu läbi viidud intervjuu käigus. 1976. aastal liitus ta Belfasti teatriga ja tegi seal nii head tööd, et 1980. aastal märkas tema etteastet režissöör John Boorman, kes andis talle rolli filmis "Excalibur" ning edasine on juba ajalugu.