Hea elu! VIIS näitlejat, kes olid juba enne kuulsaks saamist ropult rikkad

Cumberbatchi teame praegu peale mainitud seriaali ja filmi ka paljude teiste rollide poolest: "The Imitation Game", "War Horse", "Kääbiku" triloogia, "Star Trek Into Darkness", "12 Years a Slave", "The Fifth Estate", "August: Osage County" ja ka peatselt linastuv "The Current War", aga enne filmimaailma jõudmist oli ta Briti lava- ja telemaastikul juba väga tuntud tegija ning on seda siiani.