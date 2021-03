VAATA! 10 kustutatud stseeni, mis oleksid nendele filmidele täiesti teise tähenduse andnud

Algses versioonis oli filmil ka epiloog, kus Jacki naine on pojaga haiglas ning hotelli üle vaadanud politseinikud ütlevad neile, et hotellis polnud ühtegi märki õudustest, mis seal Wendy sõnul aset leidsid ning et Jacki laipa ei leitudki.

Me teame, kuidas Stanley Kubricku meisterlik "Hiilgus" lõppes: Jack Torrance ( Jack Nicholson ) külmus labürindis surnuks, aga paljud ei tea, et 1980. aastal jõudis ainult korraks kinodesse üks teine versioon, millel oli sootuks teine lõpp, kuid Kubrick lasi selle kohe kinodest eemaldada, sest otsustas viimasel hetkel, et talle see lõpp siiski ei meeldinud.

1. "See" ("It")

Filmis ei saanud Andi ( Anne Hathaway ) Emily ( Emily Blunt ) ja Mirandaga ( Meryl Streep ) mitte kuidagi läbi ja see oli ka läbiv asi lõpuni välja, kuid selles kummastavas kustutatud stseenis on nad järsku sõbrad ja üksteise vastu lahked. Hea, et see kustutati, sest oleks muutnud nende suhted hoopis teistsuguseks.

Filmist lõigati aga välja näiteks stseen, mis kujutab Kapten Ameerikat ehk Steve Rogersit (Chris Evans) väga üksiku mehena, sest ta ju magas ligi 70 aastat, mis tähendab, et ta ei tunne maailma enda ümber ära ja kõik tema sõbrad on surnud.

6. "Logan"

Arvestades, et "Logan" on niigi verine ja sünge film, siis on kummaline, et lõigati välja stseen, kus räägitakse Loganile väga kalliks kujunenud tegelasest Jean Grey. Vana ja väsinud professor X isegi ütleb, et Logan tappis ta.

7. "Sõrmuste isand: Kaks kantsi" ("The Lord of the Rings: The Two Towers")

"Sõrmuste isanda" triloogiast lõigati välja väga palju stseene, kuid enamus nendest poleks lugu radikaalselt muutnud, kuid see eemaldatud stseen, mis selgitas Baramiri ja Faramiri tausta, oleks seda teinud. Me oleks kohe paremini mõistnud, miks üritas Boromir esimese osa lõpus vennaskonda reeta.

8. "Star Wars: Jedi tagasitulek" ("Star Wars: Return of the Jedi")

Kui Obi-Wan Kenobi (Alec Quiness) teadis kogu aeg, et Darth Vader on Luke Skywalkeri isa, siis miks ta seda varem ei öelnud? Ühe kustutatud stseeni järgi tuleb välja, et Yoda lihtsalt keelas Obi-Wanil seda teha.

9. "Lõvikuningas" ("The Lion King")

Miks oli Nala üldse oma karjast nii kaugel, kui ta Simbaga kohtus? Tuleb välja, et Scar tahtis teda oma kuningannaks, kuid Nala keeldus, mistõttu ta pagendati.

10. "Harry Potter ja surma vägised: Osa 1" ("Harry Potter and the Deathly Hallows")

Harry ja Dudley suhe polnud ilmselgetel põhjustel just kõige parem, aga arvestades, et Harry päästis viiendas osas ka tema elu ja et nad siiski väga kaua koos elasid, siis on see kustutatud stseen üllatavalt liigutav ja ilus, sest annab mõista, et Dudley saab oma vigadest aru ja et Harry andestab talle.