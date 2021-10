Verbaalsed lõuahaagid ja füüsilised intsidendid: seitse kurikuulsat Hollywoodi võttetüli

1. Bill Murray vs. Lucy Liu

Olgugi, et Cameron Diaz, Drew Barrymore ja Lucy Liu paistsid 2000. aastal valminud “Charlie inglite” võtetel ülimalt hästi läbi saavat, otsustas Bill Murray keset võtet asjadele veidi vürtsi lisada ning teatada Liule, et too ei oska näidelda. Liu püsis aga rollis ning virutas Murrayle vastu vahtimist — pole teada, kas just selle teo pärast, aga igatahes sai näitlejatar mõned aastat hiljem filmi järjes rolli ja Murray mitte.

2. Dustin Hoffman vs. Meryl Streep





Väidetavalt hakkas Dustin Hoffman meetodnäitlemist harrastama vahetult enne Robert Bentoni draamafilmi “Kramer vs. Kramer” võtete algust 1979. aastal. See tähendas seda, et kui Hoffmanil tuli oma ekraanipartneri Meryl Streepiga tülitseda, lõi ta naist otse näkku. Et “aidata” Meryl Streepil tõsiselt rolli sisse elada, otsustas Hoffman ka näitlejannat mõnitada ning rebida kildu nii tema kallima kopsuvähi diagnoosi kui ka hilisema surma kulul.

3. Lars von Trier vs. Björk

Islandilt pärit müstiline lauljatar Björk tegi enne Lars Von Trieri auhinnatud draama “Tantsija pimeduses” võtete algust kõigile selgeks, et ta suudab oma näitlemisoskusega varastada kogu sõu. Björk kehastas filmis Tšehhist pärit immigranti ja üksikema, kes töötab Ameerika kolkaküla tehases, et oma poja silmaoperatsiooni eest tasuda ning olgugi, et ta sai oma rolli eest Cannes’i filmifestivalil Parima naisnäitleja auhinna, pole teda rohkem suurel ekraanil näitlemas nähtud.

Kuulduste kohaselt oli koostöö von Trieriga olnud naise jaoks nii pingeline, et Björk lubas mitte kunagi enam näidelda. Lavastaja sõnul olevat aga hoopis muusik temaga ebaviisakalt käitunud ning nende esimesel kohtumisel maha sülitanud. Björk süüdistas Trieri hiljem ka seksuaalses ahistamises.

4. Kevin Smith vs. Bruce Willis