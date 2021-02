20 viga tuntud filmides, mida sa kindlasti varem ei märganud

1. "There's Something About Mary" Viga: Selle komöödia ühes stseenis saab Ben Stilleri tegelaskuju õngekonksu põske ning selgelt on näha, et konks paistab põsest välja, kuid järgmises stseenis pole näha ühtegi vigastust.

7. "Panic Room"

Viga: Filmis paneb Jodie Fosteri tegelaskuju propaani põlema ning põlev gaas tõuseb lae alla, kuid tegelikult on propaan õhust raskem, mistõttu põleks see hoopis põrandal.



8. "300"



Viga: Xerxese armee kasutab filmis pomme, kuid püssirohi leiutati alles 9. sajandil.



9. "Braveheart"



Viga: William Wallace elas väidetavalt 13. sajandil, kuid kilte hakati Šotimaal kandma alles 16. sajandil.

10. "Back to the Future"



Viga: Marty kasutab selle loo esitamiseks 1959. aasta ES-345 kitarri, kuigi stseen leiab aset 1955. aastal.



11. "The Book of Eli"



Viga: Denzel Washington valvab filmis Braille'i kirjas (pimedatele mõeldud kiri) piiblit. Reaalses elus on Braille'is kirjutatud raamatud palju pikemad kui tavalised, mis tähendab, et piibltõlge oleks oluliselt pikem ja mitmeosaline kui see raamat, mida Washington käes hoiab.



12. "Independence Day"



Viga: Kui Kui Empire State Building hoone filmis tulnukalaeva rünnaku tõttu plahvatab, siis asub maja hoopis teises kohas kui reaalses elus.