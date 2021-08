TOP 8 | Kurikuulsad alastistseenid, mida näitlejad tagantjärele kahetsevad

See kurikuulus valge kleidi stseen? Tuleb välja, et Sharon Stone sai sellest teada alles siis, kui film oli jõudnud juba suurele ekraanile. “Lavastaja (Paul Verhoeven — toim.) ütles, et minu valgeid aluspükse on näha ja käskis mul need jalast võtta. Ma ei tahtnud, et nad midagi näeks ja ta kinnitas, et midagi polegi näha,” meenutas Stone. “Olin šokeeritud, kui ma omaenda alastistseeni kinos koos teiste inimestega vaatama pidin. Filmi lõppedes läksin ja andsin talle kõrvakiilu."