Võimatu ettegi kujutada! Vaata, millised kuulsad näitlejad oleks äärepealt "Sõpru" kehastanud

Janeane Garofalot kaaluti algul gooti tüdruku rolli, kuid hiljem kirjutati see karakter täielikult ümber ja sündiski see Phoebe, keda me teame ja armastame.

See tundub samuti uskumatu, et Courteney Coxil paluti esialgu mängida Rachelit. Pärast stsenaariumiga tutvumist soovis ta endale aga hoopis Monica rolli.

Sarjade "The 30 Rock" ja "Unbreakable Kimmy Schmidt" staar jäi samuti rollist ilma. "Soovin, et ma oleksin selle osa saanud...," oli Krakowski isegi 2015.aastal veel rollist ilmajäämise üle nördinud.

Monicat Leah Riminist ei saanud ning silmipimestavat karjääri ei sündinud, ent episoodis nimega "The One with the Birth" tegi ta siiski ühe pisirolli. Kes teab aga, kuidas asjad oleks, kui ta oleks "Sõprade" täheks saanud.