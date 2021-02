TÕLKEPÄRLID | 10 kohutavalt eestindatud pealkirja ingliskeelsetele filmidele

4. "Gangster on ikka veel inimene" ("Analyze That", 2002)

3. "Ka gangster on inimene" ("Analyze This", 1999)

Filmi eestikeelne pealkiri on sisu arvestades täiesti mõistetav, kuid esialgselt ingliskeelsest pealkirjast jääb see väga kaugele. Parem pealkiri oleks olnud "Reis Ameerikasse" või midagi sarnast, aga just "Prints Zamundast" nime all on see Eddie Murphy film, millele ilmub ka järg, kogu aeg linastunud.

Angry Birds bränd nõuab, et igal tootel oleks juures algupärane nimi, aga see lisand "Film" on küll juba liiast. Ideaalses maailmas oleks filmi pealkiri "Kurjad linnud 2" või hoopis "Angry Birds 2: Kurjad linnud".

6. "Arlington Road - karda oma naabreid ("Arlington Road", 1999)

Jah, see ebavajalik alapealkiri läheb sisuga kokku, aga samas hävitab täiesti ära ka müstilise pealkirja, sest annab ära filmi sisu.

7. "Hannibal: Koletise sünd" ("Hannibal rising", 2007)

"Hannibali tõus" oleks kõlanud väga kompaktse pealkirjana ja kuna "Hannibali" romaanidel ja nende põhinevatel filmidel pole ühelgi kasutuses alapealkirja, siis on see "Koletise sünd" veelgi kummastavam.

8. "Tere tulemast perekonda" ("The Family Stone", 2005)

Selles staare (Diane Keaton, Craig T. Nelson, Dermot Mulroney, Sarah Jessica Parker, Luke Wilson, Claire Danes, Rachel McAdams) täis filmis saab Stone'i perekond jõulude ajal kokku ning loos on tõesti kesksel kohal uue inimese liitumine perekonnaga, aga ikkagi oleks saanud saanud paremini ja arusaadavamalt. Näiteks "Perekond Stone" või "Stone'i perekond".

9. "Oleks see ometi nii" ("Just Like Heaven", 2005)

Kuidas jõuti pealkirjast "Just Like Heaven" hoopis pealkirjani "Oleks see ometi nii"? Seda on raske mõista. Jah, filmi sisu sobib tegelikult eestikeelse pealkirjaga kokku, aga siinkohal oleks võinud natukenegi läheneda nii, et tõlge meenutaks originaali.

10. "Populaarsed vaenlased" ("Public Enemies", 2009)

"Rahvavaenlased" oleks olnud parem pealkiri filmile, mis pajatab kurikuulsast ja legendaarsest kriminaalist.

Boonusena "Mu pruudil on mälukas" ("50 First Dates", 2004)

Selles filmis on Drew Barrymore'i kehastatud naisel selline meditsiiniline seisund, et ärkab igal hommikul üles nii, et ei mäleta eelnevat. Aga MÄLUKAS? Tundub nagu ta lihtsalt jooks iga päev! Otsetõlkes oleks ingliskeelne pealkiri eesti keeles "50 esimest kohtingut". Tundub igal juhul parem!