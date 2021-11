10 Hollywoodi staari, kes ei osanud kuulsaks saamisest unistadagi

1. Jennifer Lawrence Vähesed teismelised eelistavad veeta suvepuhkust oma vanemate seltsis, kuid 14-aastane Jennifer Lawrence jalutas koos perega New Yorgis , kui ligi astus castingu agent, kes palus tüdruku vanematelt luba temast foto teha ja pani kirja telefoninumbri. Järgmisel päeval saabus telefonikõne, mis kutsus tulevase Oscari-võitja proovivõttele.

3. Alexis Bledel Ujeda ja introvertse lapsena arvas Alexis, et teatrikursused õpetavad teda häbelikkusest üle saama. Ühel tagasihoidlikul esinemisel ostukeskuses astus tema juurde aga agent, kes tegi talle esmalt ettepaneku siseneda modellinduse maailma. Sealt edasi leidis Gilmore`i tüdrukute täht juba tee ekraanile.

4. Justin Bieber Justini poisipõli oli alguses täiesti tavaline, kuid omandas hiljem suurejoonelised mõõtmed. Ema, kes poega üksi kasvatas, oli tõeliselt õnnelik, kui too kohalikus talendisõus osales ning riputas video sellest Youtube`i. Edasi läks kõik juba kiiresti: produtsent Scooter Braun märkas seda ning võttis perega ühendust.

6. Ellen Pompeo "Grey anatoomi" täht töötas 1990ndatel kohvikus ettekandjana. Seal köitis ta moefotograafi tähelepanu. Koos koliti New Yorki, kus Pompeo esimesed osatäitmised jõudsid ekraanile reklaamides.

8. Pamela Anderson

Kas on võimalik, et keegi sooritab tähelennu oma lemmikut spordimeeskonda toetades? Just nii algas 21-aastase Pamela karjäär, kui tema emotsionaalne reaktsioon kogemata kohaliku telekaamera ette jäi. Sealt edasi tulid juba pakkumised moemaailmas.