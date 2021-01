Nostalgialaks: lasteaiapolitseinik Schwarzenegger käis kunagisi kasvandikke manitsemas

Kunagiste Astora algkooli laste teed läksid lahku juba pikka aega tagasi, mistõttu oli põnev vaadata, kes kellestki saanud on. Kunagine lapsstaar, võtete ajal kõigest kolme ja poole aastane olnud Miko Hughes tunnistas, et pole "Lasteaiapolitseiniku" filmi siiani täispikkuses näinud.

Brian Wagner teatas seevastu uhkusega, et on ilmselt ainus inimene maailmas, kes on tohtinud Arnold Schwarzeneggeri peale toitu sülitada. Tõsi, stseeni filmimiseks pidi ta tervelt 17 korda põrandale kukkuma, kuid ei mäleta, et see haiget oleks teinud.