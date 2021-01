Suurepärase seriaaliaasta TOP 25: need sarjad osutusid tänavu kõige paremateks

Äärmiselt hästi kirjutatud ulmeseriaal, kus on üks ühine tasutalugu ühest väikesest linnast, kus asub salapärane tehnoloogiakompleks. Igas episoodis üks linnaelanik elab läbi uskumatu loo läbi sealt kompleksist tekkinud avastuse. Siin on ajas liikumist, kehade vahetust ja palju muud. Teine hooaeg tegemisel.

22. Tales From the Loop (Primevideo)

Üks aasta oodatuimaid seriaale minu jaoks, kuid kuna sellel on ainult seitse episoodi ja iga episood kestab vaevalt pool tundi, siis on siin vähe sisu. Pealegi sai seriaal ka lõpetatud, seega teist hooaega ei tule. Seriaali keskmes on noor tüdruk, kes avastab endas telekineetilised võimed. Peaosas Sophia Lillis .

25. I'm Not Ok With This (Netflix)

Sarnaselt "Zootopia" animatsioonile on siin maailm, kus kõik loomad elavad koos. Saak ja kiskjad käivad ühes koolis, kuid hormoonid ei tee elu kergeks. Ühel päeval toimub koolis mõrv ja nüüd vaatavad kõik kiskjate poole: kes võis seda teha. Samal ajal püüab Legoshi (hallhunt) instinkte maha suruda, kui tal tekib armusuhe väikese jänese Haruga. Idee on veider, kuid andke võimalus. Küps ja nauditav meelelahutus, aga mittesobilik lastele. Teine hooaeg tuleb juba peagi.

"Alieni" looja imeline kosmoseulme, mis šokeerib ja õpetab samal ajal. Lugu algab ja lõpeb veidralt: ühele planeedile maandub kaks androidi, kes saavad mitu last, proovides neid usklike eest kaitsta. Sõnades on raske edasi anda, mis ekraanil toimub, kuid see on ilus ja kütkestav. Teine ja kolmas hooaeg tulemas.

Seriaali üks peaosaline on eestlane. Meid mainitakse mitu korda, näeme isegi Vana-Tallinnat läbi Jaapani animaatorite silmade. Lugu on tõsine, sest Jaapan hakkab vajuma ookeani põhja. Loo keskel on perekond, kes proovib ellu jääda üha keerulistemates oludes. Siin saab nutta, isegi korraks naerda. Igal juhul väärt vaatamine. Teist hooaega ei tule, limiteeritud.

Üks enim räägitud dokumentaal sellel aastal räägib niisugusest hullumeelsest Ameerikast, mida on raske uskuda. Rikkad ja veidrad inimesed, kes peavad eraloomaaedu, koguvad eksootilisi loomi ning elavad elu, mis on suurem kui mistahes ilukirjandus. Siit on pärit ka Carole Baskin ja väide, et ta tappis oma mehe. Vaadake ära kolmas episood ja öelge siis veel, et ta seda ei teinud1 Sarja põhjal on valmimas ka film.

Internetis elevate geeniuste suur lemmik, mille mõistmiseks peab olema IQ üle 200. Pikalt oodatud neljas hooaeg ei olnud küll nii tugev, kui seda olid kõik eelmised, kuid nõrk ka kohe kindlasti mitte. Endiselt on see samavõrd hullumeelne ja kontrollimatu animatsioon, kuid samas ka humoorikas ja armastusväärne. Rick ja Morty pole muutunud ja loodan, et nad seda ka kunagi ei tee.

Kuidas tundub selline maailm, kus elavad inimesed ja sortsid? Seal liigub ringi üks sisalikupeaga mees, kes hammustab suvaliste inimeste päid. Hoides nende päid enda suus, tõuseb üks nägu tema kurgust ja küsib, et kas ta on talle tuttav. Jah, nii veider see ongi, kuid tõeliselt kütkestav ja kaasahaarav. Teine hooaeg tegemisel.

Kolm sõpra ühel päeval satuvad Tokyosse, kus pole ühtegi teist inimest. Äkiliselt märkavad tulesid ja silte, mis juhtavad "mängu" juurde. Seal kohtavad nad teisi inimesi ja avastavad, et need mängud käiva elu ja surma peale, võitjad saavad lisaega elamiseks. "Alice in Borderland" on verine müsteerium, kus Arisu nimeline mängur kasutab enda kavalust, et võita mänge ja ellu jääda.

Tulevikus on inimestel võimalik valida elu pärast surma. Selle jaoks tuleb üles laadida teadvus, mis surma korral käivitatakse kusagil serveris. Nathan (Robbie Amell) saab veidras autoõnnetuses surma ning leiab ennast hotellist, mille eest maksab tema rikas elus naine. Ta kohtub seal Noraga (Andy Allo), kes on tema haldur ja juhendaja (töötaja) ning nad armuvad. Müsteerium-komöödia-ulme. Teine hooaeg on tegemisel.

Hargreeveside perekonna uskumatu seiklus jätkub. Kui Primevideo superkangelaste kõrvalekalle on "The Boys", siis Netflixi oma "The Umbrella Academy". Teine hooaeg läheb edasi sealt, kust eelmine jäi pooleli. Suudeti peatada maailmalõpp, kuid nüüd on pere viis liiget minevikus, viiekümnendate Ameerikas. Uued probleemid ja uus maailmalõpp - ning taaskord peab Number Viis kõik ära päästma. Kolmas hooaeg on tegemisel.

Suures osa minu enda elu peegeldav seriaal on mõnusalt vabameelne meelelahutus, kus noored lihtsalt elavad. Nad naudivad enda vaba aega ja elu, julgevad armastada ja riskida. Teisel hooajal sekkub Haruo ja Akira suhtesse uus tüdruk Koharu, kes on eriti sõnakas enda tunnete kohta, mis lööb harmooniasse korraliku ebakõla. Minu jaoks üks emotsionaalsemaid lugusid sellel aastal, mis näitab kui võimas, ilus ja habras on noorte armastus. Ja muidugi, et videomängud on elu!

Covid-19 jättis kõik inimesed kodudesse lukku, see algatas videomängude ja voogedastuste veelgi kiirema tõusu. Need kaks kohtuvad siin - "Hi Score Girl", kus Haruo on noor videomängur 80-90ndate Jaapanis. Eriti armastab ta kaklusmänge ning ühel päeval kohtab tüdrukut nimega Akira Ono, kes teda võidab. Sealt tekib tal tüdruku suhtes kinnisidee, mis algatab rivaalitsemise ja armusuhte.

Teine hooaeg läheb edasi täpselt sealt, kus eelmine jäi poolei. Mandalorian otsib väikese Grogu (beebi-yoda) kodu ja salapärast Jedi ordut, kes suudavad mõtte jõuga asju liigutada. Tempo on sarnane esimese hooajaga, kus enamus episoodid on kõrvalised missioonid teekonnal põhilise eesmärgi suunas. Erinevalt esimesest hooajast on teine rohkem Star Wars, ehk näeme ja kuuleme tuntuid nimesid ja nägusid. Kolmas hooaeg tegemisel, seega on, mida oodata.

Disney voogedastuse suurim hitt "The Mandalorian" naases teise hooajaga ning fännid on pöörased. Seriaal on sedavõrd populaarne, et tõusis korraks isegi maailma popimaks enne seda, kui " The Witcher " esikoha ära napsas. Jon Favreau loodud kosmosevestern pani alguseka Star Warsi universumile, kust on tulemas kümneid seriaale ja filme. Lihtsalt meeldetuletus, et just Jon Favreau oli mees, kes alustas ka Marveli universumi, kui tegi " Iron Man " filmi.

Viies hooaeg on tegemisel, tegijad lubavad olla kiiremad. Ühiskonnas on vaja taolist kriitikat, mis segab sinna sisse ajuvaba ulmet, mida on keeruline seletada neile, kes pole asja näinud. Just see ongi see "Rick ja Morty", millest kõik räägivad.

7. Re: Zero, Starting Life in Another World S2 (Crunchyroll)

"Re:Zero" esimene hooaeg ilmus 2016 ning siis lihtsalt kadus. Fännid ootasid ja palusid, kuid püsis suur vaikus. Lõpuks, 2020. aasta suvel saabus teine hooaeg, mis hetkel on küll pooleli, kuid juba on tõestanud, et miks see seriaal on niivõrd populaarne ja nõutud. Subaru Natsuki on eluga uues maailmas harjunud, kuid pidev suremine ja uuesti alustamine on jätnud psühholoogilised armid, mis tulevad kummitama.

Teise hooaja põhilised punktid on Subaru võime detailsem uurimine, kohtumine legendaarsete nõidadega ning pideva suremise tagajärjed. Teise hooaja esimene pool on äärmiselt tume. Üha hullemaks läheb, Subaru on hullumise äärel, sest ükskõik, mida ta ka ei prooviks, alati on tulemus hullem kui enne. Keegi alati sureb - ning üha vägivaldsemal viisil. Depressioon, masendus ja abitus. Kuid Subaru pole ilma asjata meie loo kangelane...

Vaatab, kes julgeb, sest kui "Ted Lasso" eesmärk on meie tuju paremaks teha, siis "RE:Zero" teeb vastupidist.

6. Star Trek Picard (CBS All Access, Primevideo)

Olen Kinoveebi taskuhäälingus mitmeid kordi rääkinud, et olen kolmest STAR universumist (Star Trek, Star Wars, Stargate) just enim Treki austaja. Seitse kümnendit kestnud frantsiis on hetkel populaarsuse tipus, sest samal ajal on käimas nii "Picard" kui ka "Discovery" ning tulemas on veel seriaali ja filme. CBS All Accessi ja Primevideo "Picard" on kõmulisem, sest see jätkab ühtpopulaarsemat seriaale antud frantsiisis "Star Trek: The Next Generation" kus Sir Partick Stewart kehastas kapten Picardi (1987-2002).