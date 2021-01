George Clooney kodusest elust kaksikutega: "Mõni ime, et mu ema rinnahoidjaid põletas!"

Kauaoodatud edu saabus kiirabisarjaga "E.R", mille kestel teda hakati võrdlema Clark Gable`iga ning väideti, et just Clooney toob tagasi Hollywoodi kuldajastu. Mees ise tunnistab, et on kuulsuseteed astunud poliitiku kombel: see on lõppematu rada, mille iga samm on kalkuleeritud. Samas kaasnevad kuulsusega ka ekstravagantsed žestid: tunnustades oma sõpru, kes on aastakümneid tema kõrval olnud, kinkis näitleja 14-le kõige lähemale neist kohvrikese miljoni dollariga. "Kui jääksin ühel päeval bussi alla, kajastuksid nad kõik minu testamendis. Aga milleks seda bussi alla jäämist oodata?" küsis mees endalt.